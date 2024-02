Le pagelle di Milan-Napoli: Theo torna micidiale, Leao regala cioccolatini

LE PAGELLE DI MILAN-NAPOLI

I nostri voti ai protagonisti del match di San Siro: Gabbia perfetto in marcatura, che partitaccia Di Lorenzo

I nostri voti ai protagonisti di Milan-Napoli, posticipo domenicale della 24.ima giornata di campionato

MILAN (4-2-3-1)

Maignan 6 - Ordinaria amministrazione per superare gli errori delle ultime partite. Non è costretto a grandi parate, ma è sicuro quando è chiamato in causa. Bravo nel finale su Di Lorenzo

Calabria 5,5 - Esce per un problema al 36' dopo un avvio di gara non esaltante

dal 37' Florenzi 6.5 - Comincia con un fallo inevitabile per fermare Kvara, che gli scappa via sfruttando un passo decisamente diverso. Si fa vedere in fase offensiva con una conclusione da fuori che, complice una deviazione, mette in difficoltà Gollini, ma il "gol" lo segna con una corsa di 50 metri per aiutare in copertura Kjaer e fermare il georgiano del Napoli quasi a tu per tu con Maignan

Kjaer 5.5 - Prova a giocarsela con l'esperienza, perché finisce per incrociare troppo spesso Kvara e nell'uno contro uno non può obiettivamente prenderlo. Non era la sua partita, non eccelle ma non affonda. Fa quel che può

dal 20' st Simic 5.5 - Per poco non rovina la serata a Maignan con una deviazione verso la propria porta che si stampa sul palo

Gabbia 7 - Molto attento su Simeone, sempre presente anche nelle coperture preventive. Il suo ritorno al Milan è fin qui più che buono. Da tenere in debita considerazione anche quando rientreranno i titolari

Theo Hernandez 7 - Molto alto, molto dentro la partita perché gioca nella zona di campo in cui riesce a essere devastante. Il cioccolatino di Leao è troppo invitante per non sfruttarlo e lui non sbaglia a tu per tu con Gollini

Adli 6.5 - Con Bennacer forma tutto sommato una buona coppia. Sulla fase di gestione di palla ha qualità evidenti e capacità di verticalizzare notevoli, in fase difensiva sta crescendo. Sempre al posto giusto in copertura nel difficile finale

Bennacer 6 - Per poco un suo errore non manda in porta Simeone, ma per il resto la sua presenza in campo si sente sempre moltissimo. Comunque vada, giocatore assolutamente imprescindibile. Esce stremato per lasciare spazio a Musah

dal 20' st Musah 6 - Porta dinamismo e serve a Leao la palla per chiudere il match, ma quando si tratta di metterla dentro, quest'anno Rafa proprio non vuole saperne. Utile in tutte le fasi soprattutto nella parte finale della partita

Pulisic 5.5 - A corrente alterna, qualcosa di buono ma anche qualche pausa di troppo. Meno incisivo di altre volte

dal 35' st Jimenez sv - Ordinaria amministrazione nel finale

Loftus-Cheek 6.5 - Bel duello fisico con Anguissa, sensazione di strapotere quando scappa palla al piede. Sbaglia troppo spesso l'ultimo passaggio ed è una lacuna importante, perché in realtà crea spesso potenziali azioni pericolose. Sempre troppo poco presente in fase difensiva, dove i suoi chili servirebbero eccome

Leao 7 - Non è ancora quello della passata stagione e forse non lo sarà più, perché ha preso gusto nel mandare in porta i compagni: il pallone per Theo che stappa la partita è una meraviglia. Qualche altra iniziativa, ma nessuno strappo dei suoi. Si divora il gol del 2-0 su servizio di Musah

Giroud 5.5 - Fatica parecchio, lotta come sempre, resta un punto di riferimento decisivo per lo sviluppo della manovra offensiva, ma questa volta non è pericoloso proprio mai

dal 35' st Jovic sv - Per poco non manda in porta Leao alla prima palla toccata, ma ritarda il passaggio e l'azione finisce per essere invalidata dal fuorigioco. Per il resto non ha modo di farsi notare

All. Pioli 7 - Batte ancora il Napoli, allunga sulle avversarie in chiave Champions, tiene saldissimo il terzo posto e avvicina la Juve. Più di così non era possibile chiedergli

© Getty Images

- Un paio di parate non impossibili con qualche piccola incertezza. Non può nulla sul gol di Theo- Dirottato su Leao, ha certamente il compito più arduo, ma il portoghese non lo punta praticamente mai anche se lo porta fuori lasciando che si crei spazio alle sue spalle. In una di queste occasioni lo spazio è sfruttato da Theo per il gol dell'1-0. Esce a inizio ripresa per far spazio a Politano- Porta la solita vivacità ed è sempre una brutta gatta da pelare, ma Theo stasera era praticamente insuperabile- Vince lo scontro fisico con Giroud ma è in ritardo nella copertura su Theo in occasione del gol del vantaggio rossonero- Ruvido, ruvidissimo, da ex Inter sente la partita e si vede. Non fa grandi errori, ma non si fa notare per nulla di particolare se non per un calcio inutile a Loftus-Cheek a palla lontana e per un fallaccio da giallo su Theo Hernandez- Pochi minuti nel finale- Per una volta non deve farsi carico della marcatura di Leao almeno per un tempo e avrebbe modo di farsi notare in fase offensiva. Invece è stranamente timido, certamente sotto tono. Lontano dai suoi standard- Fisicamente straripante con Loftus, con cui incrocia i guantoni diverse volte. Meno preciso quando passa dalle sue parti Leao. Tra i più positivi del Napoli in fase offensiva- Meno pulito del solito nella gestione del gioco e nella costruzione dello stesso. Con Loftus non c'è fisicamente partita. Il nuovo modulo forse lo mette un po' in difficoltà- Si vede poco, pochissimo, quasi mai. Può decisamente fare di più- Ingresso frizzantino e un paio di conclusioni sbilenche oltre al cross che porta alla deviazione sul palo di Simic, con relativo rischio di autogol. Più in palla di molti suoi compagni- Tutto sommato una partita positiva su Pulisic con l'aiuto di Juan Jesus. Non fa granché in fase offensiva, ma si vede molto di più di Di Lorenzo- Prova a spingere sulla sua fascia nell'assalto finale. Utile, non eccellente, ma utile- Tiene da solo in apprensione tutta la difesa milanista. Libero di muoversi dove vuole diventa difficile da contenere. Quando si sposta sulla sua zolla, trova Kjaer e Florenzi che non possono tenere il suo passo. Gli manca solo il gol, e ovviamente non è poco.- Un po' sfortunato e un po' impreciso sull'assist di Kvara a inizio primo tempo, spesso in difficoltà contro Gabbia. Ha una buona occasione prima della sostituzione, ma non sfrutta l'errore di Bennacer e calcia alto dal limite- Meglio di Simeone, ma lasciato da solo a centro area non può fare moltissimo. Non riesce mai a trovare la conclusione- Onestamente le prova tutte: cambia modulo e mette in difficoltà il Milan almeno nella prima fase della partita, poi cambia quel che deve cambiare senza però riuscire a dare la scossa decisiva alla sua squadra. Senza centravanti, però, o meglio senza Osimhen, tanto facile giocare non è