Le colpe di Motta & Giuntoli. Inter, punte... spuntate

VUOTO – Dei 12 pareggi sulle 19 partite di campionato della nuova Juventus targata Thiago Motta si continua a parlare. Così come del fatto che senza Vlahovic la Juve non ha mai vinto (tre pareggi in campionato in casa di Milan, Lecce e Torino e uno in Champions, a Birmingham contro l’Aston Villa) e che a Riad, sostituito il serbo al 65’ della sfida con il Milan, i bianconeri sono passati dall’1-0 all’1-2. Intendiamoci: Vlahovic non sarà il centravanti migliore del mondo. Ma è… un centravanti. E la Juve in estate ha sottovalutato il fatto che fosse… l’unico centravanti della rosa, con il lungodegente Milik out per i primi sei mesi. Certo qui la responsabilità non è solo dell’allenatore. Questo clamoroso errore di valutazione chiama in causa l’operato del responsabile del mercato Cristiano Giuntoli. Non esattamente un genio, a giudicare da questi suoi primi mesi juventini: Koopmeiners e Douglas Luiz, strapagati in estate, si sono rivelati fin qui due costosissimi flop. Sacrosanto parlare del ritardo di questa Juve con i suoi miseri 33 punti nonostante l’imbattibilità: 13 in meno rispetto allo scorso campionato, addirittura 20 in meno rispetto al 2018-19 (il primo anno bianconero di Cristiano Ronaldo). Sarà bene però ricordare come, nella prima stagione di Antonio Conte (2011-12), lo scudetto arrivò anche grazie ai gol di ben tre centravanti a disposizione del tecnico: Matri (10), Vucinic (9) e Quagliarella (4). In quella squadra superbamente assemblata da Beppe Marotta con la ciliegina di Pirlo in mezzo al campo strappato al Milan a costo zero…