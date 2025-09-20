Lazio e Roma, due cantieri aperti: Sarri e Gasp, test decisivo alla quarta giornata

Il problema è che si ritrovano di fronte alla quarta giornata di campionato, quando ancora i meccanismi non sono stati del tutto perfezionati e ci vorrebbe quel famoso "tempo", che in Italia non viene mai concesso da tifosi che vogliono un esonero al primo pareggio. In più, Lazio e Roma si affrontano dopo due sanguinose sconfitte, come quella di Sassuolo da una parte e i tre punti lasciati in casa contro il Torino, dall'altra. Sarri ha solo tre punti, avendo vinto una partita (in casa con il Verona), mentre Gasp ne ha tre in più. L'allenatore biancoceleste ha due vantaggi (oltre a quello teorico di giocare in casa): conosce il derby di Roma, in cui ha un bilancio positivo, e la maggior parte dei suoi calciatori ha già avuto modo di apprendere le sue lezioni negli anni in cui ha guidato la Lazio prima delle dimissioni che hanno portato all'interregno Tudor e alla stagione di Baroni.