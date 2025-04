Lazio e Fiorentina non sbagliano: Baroni aggancia la Juve e mette il Bologna nel mirino

LE STATISTICHE

• La Lazio ha vinto 10 gare in trasferta in questa Serie A, in una singola edizione del torneo questa è solo la quarta volta in cui i biancocelesti ci riescono, dopo il 2017/18 (12), il 2019/20 (10) e il 2022/23 (11).

• Valentín Castellanos (10) è il primo argentino ad andare in doppia cifra di reti in un singolo campionato di Serie A con la Lazio da Mauro Zárate nel 2008/09 (13).

• Marco Baroni (151) ha raggiunto e superato i 150 punti come allenatore in Serie A.

• La Lazio ha vinto senza subire gol due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime due gare esterne della stagione 2022/23, con Maurizio Sarri in panchina.

• Dopo cinque vittorie e un pareggio, il Genoa ha perso la prima partita casalinga nel 2025 in Serie A, prima di oggi l’ultima sconfitta interna in campionato risaliva allo scorso dicembre (1-2 vs il Napoli).

• Boulaye Dia ha segnato in due partite consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da inizio gennaio (vs Como ed Hellas Verona in Serie A).

• Luca Pellegrini ha fornito tre assist in questa Serie A, solo nel 2019/20 ne ha forniti di più in una singola stagione nella massima serie (cinque col Cagliari).

• Nicolò Rovella ha eguagliato il proprio primato personale di assist in una singola stagione in Serie A (tre come nel 2021/22 col Genoa).

• Nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16) la Lazio è una delle quattro squadre contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A (12 come contro Juventus, Inter e Roma).

• Il Genoa non ha segnato in tre delle ultime quattro partite di Serie A, tante volte quante nelle 14 gare precedenti nella massima serie.

• La Lazio ha raccolto due vittorie di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso marzo (v Milan in Serie A e Viktoria Plzen in Europa League).

• Sebastian Otoa è il primo giocatore ad essere espulso all’esordio col Genoa in Serie A da Facundo Roncaglia il 14 settembre 2014 (vs la Fiorentina).

• Reda Belahyane è il primo giocatore della Lazio ad essere espulso da subentrato in Serie A da Andreas Pereira il 9 maggio 2021 (vs la Fiorentina).

• 250ª presenza nei cinque maggiori campionati europei per Aarón Martín.



CAGLIARI-FIORENTINA 1-2

Anche la Fiorentina non molla l'Europa e sale a 56 punti con il 2-1 a Cagliari. All'Unipol Domus, i sardi la sbloccano già al 7': cross di Luvumbo respinto malissimo da de Gea, Piccoli controlla e deposita in porta l'1-0 per i rossoblù. Al 36', però, i viola pareggiano grazie a Gosens, che la mette all'angolino d'esterno su assist di Mandragora, rimediando in qualche modo all'assenza in attacco di Kean, indisponibile per motivi familiari come comunicato proprio dalla Fiorentina. Il primo tempo si chiude con un rigore inizialmente dato ai sardi e poi tolto dal Var per un fallo di Pongracic su Luvumbo che non c'è e con l'infortunio di Mina, sostituito da Palomino. A inizio ripresa, i toscani la ribaltano subito: Gudmundsson allarga per Dodo, cross e colpo di testa vincente di Beltran, che segna il gol vittoria. Inutile il forcing finale dei sardi: con 56 punti, Palladino è a -4 dal quarto posto del Bologna e può ancora sognare la Champions I sardi, invece, vedono ridursi il margine sul terzultimo posto: Venezia ed Empoli sono a -5.