La Serie A pronta a giocare una partita negli Usa entro i prossimi due anni

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a New York, ha parlato della possibilità di far disputare una gara del nostro massimo campionato negli Stati Uniti: "Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo, bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo. Noi vogliamo provarci, dipenderà dalla nostra bravura a trovare questi accordi".