La Serie A è sempre più straniera, adesso anche in panchina

La Serie A parla sempre meno italiano. E non solo in campo, dove nell'ultima stagione gli stranieri impiegati sono stati quasi il 68%, ma ora anche in panchina. Al via del prossimo campionato saranno infatti ben sette gli allenatori stranieri su 20, un numero che va in controtendenza con la tradizione e che non si vedeva da quasi 30 anni, dalla stagione 96/97.