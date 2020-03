La Lega Serie A prepara il piano per il taglio degli stipendi

CALCIO IN GINOCCHIO

"Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi". E' questo - apprende l'Ansa da fonti vicine al dossier - quello che il presidente e l'ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno detto al presidente dell'Aic, Damiano Tommasi in un colloquio in conference call. Il piano prevederebbe una sospensione degli stipendi per i calciatori di Serie A, una misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando (e se) si ricomincerà a giocare.

GRAVINA: "STIPENDI ?STIAMO MEDIANDO LE POSIZIONI"

"Il taglio degli stipendi ai calciatori? Diverse iniziative sono state avviate, ci sono delle proposte si sta cercando di trovare una mediazione tra le diverse posizioni. Noi non possiamo far finta che il calcio non stia subendo danni economici così come l'industria di tutto il paese. Il tema del costo del lavoro va posto senza mortificare nessuno ma ricorrendo a delle ipotesi di sospensione o riduzioni degli stipendi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Radio Sportiva..