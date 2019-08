La Juventus: "Juve-Napoli vietata ai nati in Campania". La Questura nega, ma scoppia il caso

SUL SITO DEI BIANCONERI

Juventus-Napoli con Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri sarà il big match della seconda giornata di Serie A, in programma allo Stadium il prossimo 31 agosto, ma in un certo senso la partita è già iniziata. E anche le polemiche. Sul sito ufficiale dei campioni d'Italia è stato infatti annunciato, per quella gara, che il divieto di vendita dei biglietti sarà esteso anche a chi è nato nella Regione Campania. Una restrizione mai avvenuta prima (nelle ultime due stagioni l’unica condizione ostativa era la residenza in Campania), che ha mandato su tutte le furie i tifosi azzurri residenti al centro-nord e sui social è subito montata la polemica.

Il caso è aperto e a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato, a sorpresa, la Questura di Torino, che attraverso un comunicato stampa ha negato ogni accordo con la Juventus in merito alla questione e ha specificato anzi che "non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla".

La Juventus però tira dritta per la sua strada e attraverso una nota pubblicata sui propri canali social conferma che la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli è vietata a chi è nato in Campania.