La Juve riparte da Empoli: tocca a Douglas Luiz e Koopmeiners

VERSO EMPOLI-JUVE

Dopo il pareggio con la Roma, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria per mantenere la vetta della classifica

© Getty Images Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A torna finalmente in campo. Alle 18 la capolista Juventus rende visita all'Empoli con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Roma. I bianconeri non hanno ancora subito un gol e Thiago Motta sembra convinto di lanciare come titolari per la prima volta in stagione i due gioielli del mercato estivo, Douglas Luiz e Koopmeiners, finora in campo solo per brevi scampoli di match. I due centrocampisti saranno fondamentali per le ambizioni della Juve, chiamata a lottare con l'Inter per lo Scudetto dopo una campagna acquisti faraonica.

Con il ritorno in Champions League alle porte, Thiago Motta ha provato a non distrarre l'ambiente e in conferenza stampa è stato chiaro: "Ora siamo pronti e concentrati solo per la gara contro l'Empoli". I precedenti con i toscani sorridono alla Juve, ma il più recente all'Allianz Stadium (1-1) è coinciso con il crollo verticale dei bianconeri nella passata stagione. Inoltre i ragazzi di D'Aversa sono ancora imbattuti (una vittoria e due pareggi) e hanno giocato un brutto scherzetto alla Roma all'Olimpico. Insomma, Vlahovic e compagni si troveranno di fronte una squadra in salute e che non ha nulla da perdere.

Al Castellani, il tecnico italo-brasiliano potrà contare su tutti gli effettivi, a parte Milik e Conceiçao. Recuperati Thuram e Weah (avviati verso la panchina), Motta potrebbe finalmente lanciare dal primo minuto i due fiori all'occhiello del mercato, Douglas Luiz e Koopmeiners, la coppia più attesa dai tifosi. L'obiettivo è chiaro: portarsi a casa i tre punti per mantenere la vetta e mettere pressione all'Inter impegnata domenica sera a Monza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Solbakken, Esposito; Colombo. All.: D'Aversa

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli; Cambiaso, Douglas Luiz, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta

Vedi anche juventus Juve, Motta: "Il doppio impegno non cambia la gestione, il gruppo risponde bene"