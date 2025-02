La "crisetta" di Conte e un Chivu da applausi

DISCHETTO - Sabato a Torino si è ancora una volta esaltato Milinkovic Savic, al quarto rigore parato su cinque in stagione. E si è ancora una volta inceppato un rigorista rossonero: per la prima volta ha fatto cilecca Pulisic dopo gli errori a Firenze di Abraham e Theo Hernandez. Il bilancio dal dischetto in questo torneo regala ai rossoneri la ben poco lusinghiera media del 50 per cento di realizzazioni (3 su 6: a segno due volte Pulisic e una Abraham). Lo scorso anno gli errori in A del Milan erano stati 2 su 6, per trovare un campionato con l’enplein rossonero su rigore bisogna andare al 2022-23: 5 rigori e 5 trasformazioni (3 Giroud e uno a testa Theo e Ibra).