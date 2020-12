Juventus-Napoli, si cerca la data per il recupero: spunta l’ipotesi 14 febbraio

SERIE A

Juventus-Napoli verrà giocata, ma quando? La Lega di Serie A parla di rinvio a data da destinarsi, ma cercare la data giusta è quasi come cercare un ago in un pagliaio a causa di un calendario già incredibilmente fitto di impegni. Subito dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport si sono sollevate le ipotesi di spostare la finale di Supercoppa italiana o di rimandare tutto a fine stagione, a maggio, ma ora spunta anche l'ipotesi febbraio.

A parlarne è il Corriere dello Sport, secondo cui l'ipotesi che si starebbe facendo largo sarebbe quella di riprogrammare la partita il prossimo 14 febbraio, giorno in cui sarebbe in programma la sfida di ritorno al Maradona, che in quel caso andrebbe rinviata e poi inserita in un'altra data entro la fine del campionato.

Nei giorni scorsi si era fatta anche l’ipotesi di recuperare la gara a gennaio, ma è un mese già colmo di impegni con la Supercoppa (il 20), un turno infrasettimanale (il 6) e la Coppa Italia (nelle settimane del 13 e del 27, ma anche 3 e 10 febbraio). Se Juve e Napoli dovessero uscire dalla Coppa prima delle semifinali si potrebbe giocare anche a inizio febbraio, ma è impossibile dirlo ora e tanto dipenderà anche dal cammino europeo dei due club. Juventus-Napoli alla disperata di ricerca di una data.

