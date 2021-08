Juventus-Atalanta inaugura il VAR a distanza

IN AMICHEVOLE

Test decisivo all’Allianz Stadium in vista dell’inizio del campionato

di

Simone Malagutti

Per l’Atalanta sarà la seconda partita con VAR ‘a distanza’: un primo collaudo è andato in scena il 31 luglio, in occasione dell’amichevole del Gewiss Stadium tra la squadra di Gasperini e il Pordenone, e tutto è andato per il meglio. Quello di questa sera serve per avere conferme sul buon funzionamento di tutta l’operazione e far partire quindi il progetto per la prima giornata di Serie A 2021/22 (se non ci saranno imprevisti, la prima partita ufficiale con VAR ‘a distanza’ sarà Verona-Sassuolo, anticipo delle 18.30 di sabato 21 agosto).

Il progetto iniziale, nato sotto la presidenza Nicchi e con Rizzoli designatore, prevedeva Coverciano come sede della centrale VAR, ma le difficoltà riscontrate nel cablare con la fibra il centro tecnico e i vincoli imposti dalla Soprintendenza hanno prima frenato, poi bloccato definitivamente l’operazione. E così ad inaugurarla saranno il nuovo presidente dell’AIA Alfredo Trentalange e il nuovo designatore Gianluca Rocchi. Dopo l’ok votato a larga maggioranza lo scorso aprile dall’assemblea dei club, il progetto ha ripreso il via ‘spostandosi’ alle EI Towers, all’interno delle quali è stato allestito uno spazio di 750 mq con 12 sale dotate della tecnologia necessaria per il funzionamento del VAR, che agirà in maniera centralizzata da Lissone soltanto per quanto riguarda la Serie A. In B opererà nella sala/furgone allestita negli stadi in cui si disputeranno le partite.

