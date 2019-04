Juve, per lo scudetto manca un punto: bianconeri campioni se...

14/04/2019

L'inattesa sconfitta di Ferrara contro la Spal e la vittoria del Napoli sul campo del Chievo (che è matematicamente retrocesso in B dopo 11 stagioni) hanno rimandato la festa della Juventus, che facendo almeno un punto al Mazza avrebbe conquistato l'ottavo scudetto consecutivo.

La testa della banda di Allegri ora è concentrata solo sul ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, archiviata la sfida coi Lancieri poi ci sarà un altro match point: appuntamento all'Allianz Stadium sabato 20 aprile alle ore 18:00. A Torino arriverà la Fiorentina e alla Juve basterà un pareggio.

In caso di una nuova sconfitta, invece, i bianconeri dovranno aspettare il risultato del Napoli, impegnato lunedì sera (19:00) al San Paolo contro l'Atalanta: se gli azzurri perdono o pareggiano è scudetto aritmetico. La squadra di Ancelotti ha infatti 67 punti e se vincesse tutte le prossime 6 gare salirebbe a 85 punti, uno in più di quelli che ha attualmente la Juve. In caso di arrivo a pari punti, però, i bianconeri vincerebbero comunque per via degli scontri diretti (due ko per il Napoli: 3-1 all'Allianz Stadium e 2-1 al San Paolo).