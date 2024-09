Juve, Motta: "Strada giusta, ma dobbiamo migliorare davanti. Dusan? Ha aiutato la squadra"

Juve-Napoli: il film del big match













































Dopo il pareggio in bianco col Napoli, il terzo di fila in campionato, Thiago Motta bada al sodo e non fa drammi senza nascondere le difficoltà. "Quando una squadra si chiude così non è facile giocare per nessuno, ma la strada è quella giusta, la prestazione è stata buona - ha spiegato il tecnico della Juve -. Oggi siamo arrivati fino agli ultimi trenta metri, ma poi non siamo riusciti a cambiare ritmo e a cercare la profondità con qualità". "In queste situazioni dobbiamo cercare anche il tiro da fuori perché abbiamo giocatori con queste caratteristiche - ha aggiunto -. Vlahovic fuori all'intervallo? Sta bene, non ha alcun problema. Ha fatto un buon primo tempo e ha aiutato la squadra".