Barcellona, infortunio per Pedri

Oltre alla sconfitta subita nel Clasico contro il Real Madrid, arrivano ancora brutte notizie in casa Barcellona: Pedri, espulso al Santiago Benabeu, si è fermato per un infortunio di natura muscolare al bicipite femorale. I blaugrana dovranno fare a meno del centrocampista spagnolo fino alla prossima sosta nazionali in programma a metà novembre. L'obiettivo dello staff medico è quello di avere nuovamente Pedri a disposizione per la doppia sfida di fine novembre tra Liga e Champions, rispettivamente contro Atletico Bilbao e Chelsea.