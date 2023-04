Serie A, Inter-Lazio alle 12:30: ultime notizie e probabili formazioni

alle 12.30

I nerazzurri devono agganciare Milan e Roma nella corsa Champions, i biancocelesti devono rialzarsi dopo il ko col Torino. E il Napoli osserva

Maurizio Sarri alla vigilia di Inter-Lazio ha detto di avvertire un'aria da tutto già apparecchiato per la sconfitta biancoceleste, che sarebbe un assist allo scudetto del Napoli (che deve battere la Salernitana) ma il lunch match delle 12.30 ha un peso specifico che va oltre il destino - ormai scritto - della stagione azzurra: in palio c'è la corsa dal secondo al quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Se Simone Inzaghi vuole agganciare Milan e Roma (risuperando l'Atalanta) dando seguito alla vittoria di Empoli, Sarri deve rialzarsi dopo il pesante ko interno contro il Torino e mettere ulteriore margine su chi rincorre.

INTER-LAZIO, IL PRECEDENTE DI AGOSTO La Lazio è in una posizione relativamente più tranquilla rispetto all'Inter: quattro i punti di margine sul quinto posto, sette sui nerazzurri. Ma la corsa Champions non concede ulteriori rilassamenti con sei squadre in sette punti per tre posti (con "l'asterisco" relativo alla situazione della Juventus), ecco perché un pari tutto sommato andrebbe bene a Sarri - che aveva vinto tra l'altro lo scontro dell'andata, 3-1 ad agosto - ma sarebbe preoccupante per Inzaghi. Senza i tre punti, sarebbe un'altra occasione sprecata per accorciare: la cosa positiva per i nerazzurri è che i tanti scontri diretti da qui a fine campionato, incontreranno anche Roma e Atalanta, possono dare una vera svolta alla classifica e in qualche modo annullare il febbraio-marzo da incubo.

INTER, LA FORMAZIONE CONTRO LA LAZIO La coppia titolare in Coppa Italia riposerà in campionato: in campo Lukaku-Correa con Lautaro e Dzeko in panchina. Per il resto Inzaghi fa solo un leggerissimo turnover: Barella e Calhanoglu stanno bene ma il tecnico schiera solo il primo, con Brozovic in cabina di regia. Sulle fasce Darmian (con D'Ambrosio in difesa) da una parte e Dimarco, autore del gol vittoria contro la Juve, dall'altra.

LAZIO, LA FORMAZIONE VERSO L'INTER La Lazio riaccoglie Ciro Immobile dal primo minuto, a fargli posto nel tridente è Pedro che si accomoderà in panchina. Per il resto solo conferme per Sarri che da mesi ha ormai trovato l'undici più affidabile, in cabina di regia rientra Cataldi.

