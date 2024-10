Inter e Milan "tornano" a San Siro: accelerata sul nuovo stadio nella stessa area

Inter e Milan intendono realizzare il nuovo stadio nell'area di San Siro. I club presenteranno a breve la manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto che prevede un nuovo stadio, lo sviluppo delle aree circostanti, unitamente alle linee guida della rifunzionalizzazione dello stadio Meazza. È quanto emerso da un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, una delegazione di Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti e dalle proprietà dei Club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, la soprintendente Emanuela Carpani, con il ministro della Cultura Alessandro Giuli. All'incontro anche il ministro Andrea Abodi. "Possiamo costruire un nuovo stadio a San Siro, conservando nell'edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo oggi, il secondo anello. Un incontro molto positivo che ci ha avvicinato a considerare la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come un'ipotesi da prendere in considerazione", ha affermato presidente del Milan Paolo Scaroni a Sky prima del fischio d'inizio della sfida tra Milan e Bruges. "Teniamo ancora ben desta la nostra ipotesi di San Donato, dove abbiamo lavorato tanto tempo e speso anche 40 milioni".