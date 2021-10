Inter e Juve, tre punti per non restare indietro. Lazio alla prova decisiva 

LE PARTITE DI OGGI

Nerazzurri e bianconeri, contro Empoli e Sassuolo, devono vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta mentre Sarri, con la Fiorentina, è chiamato al riscatto dopo il tonfo di Verona

Il Milan vola, il Napoli gioca domani contro il Bologna. E' la sera di Juventus e Inter, costrette a vincere a tutti i costi per non fare scappare chi sta davanti. I bianconeri, con una partita in meno, sono distanti 13 punti dalla squadra di Pioli e la partita casalinga con il Sassuolo non ammette passi falsi. Stesso discorso per i nerazzurri, che al momento hanno 10 punti in meno rispetto alla capolista, e sono costretti a tornare da Empoli con i tre punti in tasca.

Inzaghi e Allegri hanno il vantaggio di affrontare due squadre che cercano il gioco e non si limitano ad aspettare e ripartire. Anche se l'Inter ha una vena più offensiva rispetto alla Juventus, il recente scontro diretto ha messo in evidenza la vera forza delle due squadre: la fase difensiva. La paura di sbilanciarsi troppo ha dato vita a un incontro bloccato, senza troppe occasioni. Empoli e Sassuolo non si limitano ad aspettare: anche le fasi di attesa diventano il preludio di azioni sviluppate ad alta velocità. Saranno fondamentali le marcature preventive (qualità tecnica che è apparsa un po' carente nell'Inter di quest'anno) e un'attenzione più marcata nelle transizioni. Inzaghi sembra orientato a un mini turnover dando spazio a Sanchez in avanti, a Vecino a centrocampo e a Dimarco sulla sinistra.

Allegri ha già svelato che, nella Juve di oggi, ci sarà Perin in porta, con de Ligt in difesa, Chiesa a centrocampo sulla destra e la coppia Morata-Dybala in avanti. Previsto anche il rientro di Rabiot. Sarà una partita fondamentale anche per una Lazio reduce dai giorni di fuoco post sconfitta di Verona, tra ritiri, polemiche per l'assenza di Luis Alberto tra i titolari e le voci di un rapporto non proprio idilliaco tra Sarri e la squadra. Contro una Fiorentina esaltata dalla cura Italiano, che però dovrà rinunciare a Nico Gonzalez positivo al Covid e con un Vlahovic separato in casa, Immobile ha l'occasione per provare a eguagliare o superare il record di gol in biancoceleste di Silvio Piola (in vantaggio di una rete: 159 a 158). A caccia di punti anche la Roma a Cagliari e l'Atalanta a Genova contro la Samp, mentre Udinese e Verona, nello scontro diretto, hanno l'occasione per proseguire il loro più che convincente inizio di stagione.