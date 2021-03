Inter-Atalanta, la sfida del gol: Conte cerca l'allungo scudetto

IL POSTICIPO DI SAN SIRO

Grande sfida a San Siro tra le due squadre più prolifiche del campionato. La capolista vuole rispondere al Milan, la Dea insegue la Champions

Inter per l'allungo in vetta, Atalanta per un posto in Champions League. Grande attesa per la sfida di stasera a San Siro tra le due squadre che nel 2021 hanno raccolto più punti (26) e tra le due migliori macchine da gol: 62 quelli realizzati dalla squadra di Conte, metà dei quali portano la firma di Lukaku (18 reti e 8 assist) e Lautaro Martinez (13 gol e 5 assist) contro i 60 della formazione di Gasperini, che ha in Muriel il suo capocannoniere con 15 centri e 7 assist ma che ha mandato a segno ben 16 giocatori (13 in casa Inter). "Vincerà la partita chi attaccherà meglio", ha detto Conte alla vigilia.

Test scudetto per l'Inter, che deve rispondere alla convincente vittoria del Milan a Verona e riportare il distacco a +6 dai rossoneri. Battere l'Atalanta significherebbe per la squadra di Conte un altro passo importante verso il titolo.

Di fronte però l'ostacolo è di quelli duri: quattro successi consecutivi in campionato per la Dea e l'ex Gasperini che cerca a San Siro la sua prima vittoria contro l'Inter da quando siede sulla panchina della squadra bergamasca per riagganciare la Juventus al terzo posto e restare in zona Champions.



Nell'Inter Lautaro Martinez riprenderà il posto al fianco di Lukaku e chance Vidal a centrocampo per Eriksen. Dal canto suo Gasp si affida al tandem Muriel-Zapata supportato alle spalle da Pessina, con Ilicic porto a subentrare. A centrocampo torna dopo la squalifica De Roon, in difesa rientra Toloi.