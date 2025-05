Inter, anche i numeri sono contro: mai vinto uno scudetto sotto 82 punti negli ultimi 20 anni

In poche parole Napoli e Inter più che una corsa tra purosangue hanno imbastito una gara tra lumache, anche considerando che nelle ultime 10 stagioni per ben quattro volte con 82 punti non si è arrivati nemmeno secondi. Comunque andrà a finire, per il duellante che uscirà sconfitto i rimpianti ci saranno e saranno anche parecchi, perché nelle ultime giornate (per motivi diversi) sia a Napoli che Inter è venuto il braccino e hanno lasciato per strada punti preziosi.