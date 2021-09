Inter all'esame Atalanta, il Milan contro l'incubo Spezia

SERIE A

Impegni insidiosi per le due milanesi all'inseguimento del Napoli e a pochi giorni da due delicate sfide di Champions League

All'inseguimento del Napoli, ma marcandosi ben strette. Inter e Milan scendono in campo oggi pomeriggio con un occhio alla classifica e uno ai prossimi e già decisivi impegni in Champions League. Il compito più arduo attende i nerazzurri, che a San Siro ospiteranno lo spauracchio Atalanta, mentre i rossoneri saranno impegnati sul campo dello Spezia, che lo scorso anno li vide capitolare a sorpresa.

INTER-ATALANTA

Non è una sfida scudetto, almeno secondo Gasperini, però il big match di San Siro (si affrontano la prima e la terza dell'ultimo campionato) arriva al momento giusto per testare la reali ambizioni della squadra di Simone Inzaghi e della Dea, separate da tre punti in un cammino che ha visto i campioni d'Italia piu' pronti e convincenti in questo primo scorcio di stagione. Gli orobici, sotto la gestione Gasp, non si sono mai distinti per partenze sprint, ma la breve trasferta di Milano può rappresentare l'occasione ideale per lanciare un segnale alle rivali. Non a caso, nonostante gli impegni di Champions League alle porte per entrambe, la parola turnover non è contemplata né a Zingonia né ad Appiano Gentile. Come contro i viola dovrebbe toccare in attacco nuovamente alla coppia Lautaro-Dzeko, con Correa non al meglio dopo l'infortunio rimediato una settimana fa e preservato in vista della sfida cruciale con lo Shakhtar Donetsk di martedì. Possibile anche il ritorno di Dumfries dal 1' nel ballottaggio sempre aperto con Darmian. La sfida contro l'Atalanta rappresenta l'occasione migliore per riprendersi la vetta della classifica e confermare, in uno scontro diretto (il primo dell'anno in campionato), i progressi visti nelle ultime due uscite.

Anche l'Atalanta si presenta all'appuntamento di San Siro forte di sei punti raccolti nelle ultime due uscite, che l'hanno rilanciata ai piedi della zona Champions, ma Gasperini vola basso. L'ex allenatore del Genoa non vuole sentir parlare di sogni tricolore e bada al concreto. Luis Muriel è sulla via del recupero ma potrebbe tornare a disposizione in settimana, per la gara di coppa con lo Young Boys. In dubbio per una contusione al piede anche Pessina, che potrebbe lasciar spazio a Ilicic sulla tre quarti insieme a Malinovskyi, alle spalle dell'intoccabile Zapata. In mezzo al campo Freuler torna a far coppia fissa con de Roon, sulla fascia Zappacosta scalpita per essere riconfermato.

SPEZIA-MILAN

Il Milan è all'ennesima prova di maturità. Non tanto per il valore dell'avversario, comunque insidioso, ma perché i rossoneri devono dimostrare di essere davvero cresciuti, di aver fatto tesoro degli errori e di aver imparato dai passi falsi della passata stagione. Il 2-0 della passata stagione è stato uno dei punti piu' bassi del giovane Milan di Pioli, allora capolista. Ora, con un'emergenza infortuni che continua a complicare i piani, deve restare in corsa per i primi posti della classifica. Ci sarà Giroud. Recuperato anche Calabria, mentre si ferma Florenzi. Tra quattro giorni c'e' l'Atletico a San Siro e il primo obiettivo è svuotare almeno in parte l'infermeria. I tanti infortuni non sono un problema da imputare alla preparazione atletica, secondo Pioli. Ma il Milan alla sesta giornata di campionato non puo' contare su: Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi, Bakayoko, Krunic, Messias e Plizzari. Sfortuna o meno, è una tendenza da invertire in fretta. Non è escluso che l'allenatore opti per il turnover, almeno iniziale, come accaduto contro il Venezia. Brahim Diaz, sempre titolare finora, ha bisogno di riposo. E puo' essere un'arma a partita in corso nel caso non riesca a stringere i denti. Tanto i cinque cambi, sempre a pieno utilizzati da Pioli, sono l'arma migliore in un momento cosi' complesso. Pioli dai suoi si aspetta una "partita seria" giocata da Milan, anche in un campo più piccolo rispetto a San Siro e che può essere un'insidia ulteriore. Certo è che il black out dello scorso febbraio con lo Spezia, non deve essere ripetuto.. Sarà una lunga battaglia e vincere sarebbe importantissimo visto che l'Inter affronterà l'Atalanta.