Ilicic e Muriel show: Atalanta a valanga sull'Udinese

ATALANTA-UDINESE 7-1

Valanga Atalanta sull'Udinese. La squadra di Gasperini rifila un clamoroso 7-1 ai friulani davanti al proprio pubblico e consolidano il terzo posto in classifica. E pensare che era iniziata male per i bergamaschi, sotto dopo 11' per il gol di Okaka su errore di Kjaer. Ilicic dà il la alla rimonta: firma il pareggio, si procura il rigore del sorpasso di Muriel e realizza il tris. Nella ripresa show del colombiano, che segna altri due gol. Pasalic e l'esordiente Traoré completano lo score. Atalanta a valanga sull'Udinese

















































































LA PARTITA

Al Gewiss Stadium si affrontano il miglior attacco del campionato (21 i gol dell'Atalanta) contro la miglior difesa (6 i gol subiti dai friulani). Gasperini deve fare a meno in difesa di Masiello e, all'ultimo minuto, di Palomino, che si è infortunato in fase di riscaldamento. Davanti a Gollini, con Djimsiti, ci sono Kjaer e Toloi. In attacco Gomez agisce alle spalle di Ilicic e Muriel. Malinovskyi parte dalla panchina. Tudor risponde con la coppia Lasagna-Okaka.

Meglio l'Udinese nei primi minuti, con un'Atalanta che sembra avere ancora nelle gambe le scorie della pesante sconfitta di Manchester contro il City in Champions League. Muriel non trova lo specchio della porta su cross di Hateboer poi all'11' gli ospiti colpiscono con Okaka, che ruba palla a Kjaer e a tu per tu con Gollini non sbaglia. Subito il colpo, la squadra di Gasperini si scuote: Gomez spaventa Musso, poi ci pensa Ilicic in contropiede su assist di De Roon a firmare il gol del pareggio (il Var convalida dopo la segnazione di fuorigioco dell'arbitro). Gollini dice no con i piedi a Lasagna poi da qui in avanti è monologo dei padroni di casa. Opoku sente Ilicic in area: rigore ed espulsione. Muriel dal dischetto spiazza Musso e firma il sorpasso. Ancora lo sloveno sugli scudi: batti e ribatti area, con Musso che salva due volte la porta, il numero 72 di Gasperini raccoglie e infila in rete. Udinese all'angolo.

Pussetto per Okaka nell'Udinese a inizio ripresa ma è l'Atalanta a trovare il quarto gol ancora con Muriel, che raccoglie un assist perfetto di Gomez dalla destra e realizza il 4-1. L'Udinese non c'è più. Gomez si fa ipnotizzare da Musso ma per la manita è questione di due minuti, quando ancora il Papu fa l'assist-man, questa volta per Pasalic. L'Atalanta non si ferma più, si gioca a una porta sola. Uno scatenato Ilicic si vede negare la tripletta dall'incrocio dei pali e un attimo dopo da Musso, che cerca come può di limitare i danni. Ma il portiere dell'Udinese cade ancora, sotto i colpi di nuovo con Muriel dal dischetto (fallo di Samir) e con l'esordiente Traoré, entrato nel finale al posto di Ilicic. E' festa al Gewiss Stadium: Atalanta a -2 dall'Inter e a -3 dalla capolista Juve. Domenica da dimenticare per l'Udinese, che ne prende sette in una volta sola, dopo aver subito soltanto sei gol in otto giornate.

LE PAGELLE

Ilicic 8 - Realizza una doppietta (il palo e Musso gli negano il tris) e si procura il rigore del momentaneo 2-1. Nelle giornate in stato di grazia non ce n'è per nessuno.

Muriel 8- Spietato per due volte dal dischetto, nel posto giusto per raccogliere la deliziosa palla di Gomez.

Gomez 7,5 - Al Papu manca soltanto la gioia personale, perché un gol di Muriel e quello di Pasalic arrivano dai suoi piedi.

Musso 6,5 - Prende sette gol ma ne salva altrettanti. Fa i miracoli per evitare il tracollo della squadra. Non basta, ma l'argentino si merita la piena sufficienza.

Kjaer 5 - Incredibile errore del danese, che regala il pallone dell'1-0 dell'Udinese. Okaka ringrazia.

Samir 4 - Vive una giornata da incubo con un Ilicic straripante. E falcia Muriel in area causando il secondo rigore.

Opoku 4 - Già ammonito, atterra Ilicic in area. Risultato: rigore del pareggio atalantino e Udinese in 10. Che ingenuità!



IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 7-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Djimsiti 6 (7' st Malinovskyi 6), Kjaer 5, Toloi 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 6,5, Pasalic 7, Castagne 6,5; Gomez 7,5 (20' st Barrow 6); Ilicic 8 (32' st Traoré7 ), Muriel 8. A disposizione: Rossi, Sportiello, Arana, Gosens, Ibanez, Freuler, Piccoli, All.: Gasperini 7.

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Becao 5, Troost-Ekong 5, Samir 4; Opoku 4, Mandragora 5, Jajalo 5 (39' st Walace sv), De Paul 5 (18' st Fofana 5), Sema 5; Lasagna 5, Okaka 6 (1' st Pussetto 5). A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Nuytinck, Sierralta, Ter Avest, Barak, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Tudor 5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 11' Okaka (U), 24', 43' Ilicic (A), 35' rig., 2' st, 30' st rig. Muriel (A), 7' st Pasalic (A), 38' st Traoré (A)

Ammoniti: Djimsiti, Hateboer (A), Samir (U)

Espulsi: Opoku (U) al 32' per doppia ammonizione



LE STATISTICHE

28 reti per l'Atalanta in questo campionato: record dopo nove partite giocate nell'era dei tre punti a vittoria - l’ultima squadra a fare meglio è stato il Milan nel 1992/93 (29 gol).

Luis Muriel è il secondo giocatore nella storia dell'Atalanta ad aver realizzato almeno otto reti nelle prime nove gare giocate dalla squadra in una stagione di Serie A, dopo Karl Aage Hansen (nove gol) nel 1949/50.

L'Atalanta ha eguagliato la sua più ampia vittoria nella storia della Serie A: 7-1 contro la Triestina nel giugno 1952.

L'Udinese non subiva sette gol in un singolo match di Serie A dal giugno 1959 (0-7 v Milan).

L'Udinese ha subito sette reti in questo match, uno in più di quelle incassate in tutte le precedenti otto partite stagionali in Serie A (sei).

Muriel (otto gol in sette gare) ha già superato le reti realizzate nella scorsa stagione con la Fiorentina in Serie A (sei gol in 19 presenze).

Luis Muriel ha trasformato tutti i nove rigori calciati in Serie A.

Stefano Okaka ha segnato il 60% delle reti dell'Udinese in questa Serie A (3/5); record per un giocatore di questo campionato.

I quattro gol di Josip Ilicic contro l'Udinese in Serie A sono arrivati con tre maglie differenti (Palermo, Fiorentina e Atalanta).

Amad Diallo Traore è il primo giocatore del 2002 ad aver trovato la rete in Serie A, il secondo nei Top-5 campionati europei dopo Ansu Fati del Barcellona.