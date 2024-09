Il Torino per la vetta, Nesta cerca l'impresa col Napoli. La Roma sfida Di Francesco

© Getty Images

I bomber sono tornati a segnare, Inter e Juve hanno battuto finalmente un colpo. Ma la domenica di Serie A che si aprirà alle 12,30 è destinata a cambiare nuovamente gli equilibri in vetta. A partire dal match con protagoniste Torino e Lazio a ora di pranzo: i granata, ko in Coppa Italia pochi giorni fa, possono tornare nuovamente da soli in testa alla classifica a quota 14 punti. E in scia vuole restargli pure il Napoli, impegnato in serata (ore 20,45) contro il Monza. I brianzoli, penultimi, ancora senza successo, devono fornire risposte confortanti per blindare la panchina di Alessandro Nesta.