Inter, col Monza è già derby. Conte lancia Lukaku: Big Rom fa paura al Cagliari

Inzaghi non vuole distrazioni contro Nesta e Maldini jr. Il Napoli va a caccia del terzo successo di fila

L'Inter a Monza con vista Champions, il Napoli per premere sull'acceleratore nel segno di Romelu Lukaku. Inzaghi e Conte sono attesi da due trasferte tutt'altro che semplici nella domenica della quarta giornata di Serie A: i brianzoli hanno regalato gioie e dolori ai nerazzurri nelle ultime stagioni, Big Rom è un vero e proprio killer con i sardi. Ma una statistica spaventa gli azzurri che cercano continuità: il Napoli non vince tre partite di fila in campionato dai primi mesi del 2023.

Daniel Maldini e Alessandro Nesta, due cuori rossoneri, proveranno a mandare all'aria i piani dell'Inter: tira già aria di derby. Vietato pensare al Manchester City: Inzaghi fa turnover ma non rinuncia alla coppia Lautaro-Thuram davanti. Il centrocampo invece cambierà faccia: dentro Asllani e Frattesi, out Barella e Calhanoglu. In difesa respira Bastoni.

Se i nerazzurri non vogliono perdere punti per salire in vetta alla classifica, il Napoli ha intenzione di superare a domicilio il Cagliari per centrare il terzo successo di fila che manca dall'era Spalletti in Serie A. Conte, che va a caccia di conferme, lancerà Lukaku dal 1'. Big Rom è letale con i sardi: 6 gol nei 7 precedenti nei match disputati tra Inter e Roma. Nicola è avvisato: serve una marcatura 'speciale' per il belga all'Unipol Domus.