Il Milan fa ricorso al Tar contro il rinvio del match con il Bologna

In attesa di sapere quando la partita verrà recuperata, Bologna-Milan verrà giocata in tribunale. Il club rossonero ha infatti deciso di fare ricorso al Tar dell'Emilia Romagna e del capoluogo, contestando la decisione, presa dal sindaco bolognese, di non fare giocare la sfida di campionato contro i rossoblù del 26 ottobre al Dall'Ara a causa dell'alluvione di quei giorni. Lo svela il Corsera, precisando come il Milan ritenga "iniquo e incoerente" lo stop imposto dal primo cittadino, escludendo ogni altra ipotesi come le porte chiuse e lo spostamento in un altro stadio.