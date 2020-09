Il Genoa di Maran parte alla grande: Crotone distrutto

Parte benissimo il nuovo Genoa di Maran. Dopo nemmeno dieci minuti è già avanti di due gol sul Crotone. Destro sfrutta un cross di Ghiglione, che approfitta di un errore di Mazzotta, per il vantaggio rossoblù mentre Pandev vola sul filo del fuorigioco e beffa Cordaz con un colpo sotto di sinistro per il due a zero. I calabresi riescono ad accorciare con Riviere ma pochi minuti dopo Zappacosta chiude i conti già nel primo tempo. Nella ripresa c'è spazio anche per la rete del nuovo arrivato Pjaca per il definitivo 4-1.