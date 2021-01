IFFHS, la Serie A miglior campionato al mondo del 2020

Nonostante lo stop and go, comune a praticamente tutti i Paesi mondiali, dovuto alla pandemia, la Serie A 2019/20 ha conquistato la palma di miglior campionato del mondo del 2020 secondo l’International Federation of Football History & Statistics. Un riconoscimento che il campionato italiano non riceveva da 14 anni, l'anno nel quale poi arrivò il successo dell'Italia ai Mondiali 2006. La Serie A ha guadagnato tre posizioni rispetto al 2019 anche grazie alla presenza di Inter, Juventus e Milan nelle prime 7 della classifica mondiale IFFHS dei club.

Getty Images