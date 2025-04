I tifosi del Milan dovranno pagare il ticket per entrare domenica a Venezia: prezzi ed esenzioni

I tifosi non residenti in Veneto (anche del Venezia), che raggiungono Venezia esclusivamente per assistere alla partita, saranno tenuti al pagamento del contributo di accesso, così come pure i tifosi del Milan non residenti in Veneto, in possesso di biglietto per settori diversi dagli Ospiti e che non utilizzano i servizi di trasporto dedicati. I giornalisti provenienti da fuori regione, presenti per motivi professionali, sono esentati dal pagamento, ma devono comunque presentare richiesta di esenzione tramite il portale cittadino.