Gravina: "Tutti i club in regola con gli stipendi. Non c'è un algoritmo plusvalenze"

FIGC

Il presidente federale: "Nessuno è autorizzato a dare informazioni che non siano fondate"

Nel giorno del comunicato della Fiorentina sui propri indici di liquidità e della perquisizione della Guardia di Finanza nella sede Inter per l'inchiesta plusvalenze, Gabriele Gravina affronta entrambi i temi in modo più o meno diretto: "Tutte le società sono in regola per gli stipendi del trimestre ottobre/novembre/dicembre. Se Infantino ritiene che ci sia una modalità oggettiva sulle plusvalenze le comunichi a noi. Io ritengo che non c'è".

Il presidente federale, in conferenza stampa, parla così della questione emolumenti: "Nove società hanno addirittura anticipato due mensilità. Nessuno in questo momento è autorizzato a dare informazioni infondate. E non sono stati allentati i controlli come ho sentito dire: il calcio ha dimostrato di essere rispettoso".

Passando alle plusvalenze: "Ci sono leggi di mercato dove né io né Infantino possiamo incidere. Possiamo incidere sotto il profilo sportivo ricorrendo ad altri argomenti, basterebbe non considerare le plusvalenze ai fini dell'iscrizione ai campionati".