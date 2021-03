Gran Galà del calcio: trionfo per Ronaldo, Atalanta e Gasperini

Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore della scorsa stagione dall'AIC. "Abbiamo vinto il campionato, all'inizio giocare negli stadi vuoti era difficile, ma l'obiettivo era vincere e l'abbiamo fatto. Ci è mancata la Champions, ma il calcio è così. Voglio ringraziare i compagni, senza di loro non era possibile. Grazie ai giocatori che hanno votato per me. Sono contento e fortunato. La persistenza, la fiducia, il lavoro, la passione, sono tutti segreti per continuare a giocare. Questo è un aspetto importante. Mi sento motivato e questo deve esserci ogni anno, altrimenti non riesci a vincere a 34, 35, 36 anni. Non lo fai se non sei motivato e non hai disciplina", ha dichiarato il campione portoghese.