Gol o autogol? Le linee guida della Serie A per l’assegnazione delle reti dubbie

2 - Quando un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta. Non sono considerati autogol quindi i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore in maniera fortuita o istintiva ("Va inteso come gesto istintivo il frapporsi a una conclusione senza calciare il pallone, anche semplicemente ampliando il volume del proprio corpo, come nel caso di una gamba allargata 'a muro' a protezione della propria porta"). In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta, mentre sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente, portiere compreso.