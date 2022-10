Giuseppe Sala: "Se c'è un reale interesse per San Siro, se ne può parlare"

FUTURO DELLO STADIO

Il sindaco di Milano dopo l'apertura di ASM Global a salvare l'impianto: "Serve una proposta, pronto a incontrarli"

Si muove qualcosa a Milano dopo la lettera inviata da ASM Global al sindaco Giuseppe Sala per tentare di evitare l'abbattimento di San Siro: "Lo stadio sarà utilizzato fino al 2027. Se chi è interessato prende un impegno dicendo 'ok, noi lo prendiamo dal 2028 al 2038 a queste condizioni', bene. Altrimenti è chiaro che noi non possiamo tenerlo aperto tre anni, bisogna farne un tema di programmazione e sapere che un contratto che si fa adesso entra in funzione nel 2028. Se c’è un reale interesse sono disposto a incontrarli".

"L'abbiamo detto mille volte, anche a Claudio Trotta (organizzatore di eventi, ndr): siete interessati? Fatevi avanti. È passato un anno e mezzo e se c’è un vero interesse bene, però ripeto, deve essere una cosa a lungo termine, non due o tre anni, perché si creerebbe un danno a tutti" ha continuato il primo cittadino di Milano.

Sala, noto tifoso dell'Inter, ha anche parlato della situazione societaria nerazzurra relativamente alla costruzione del nuovo impianto con il Milan: "Una cessione del club? Potrebbe anche da un certo punto di vista dare maggiore sicurezza per il futuro. Dipende da chi lo acquista, se fosse una proprietà solida, stabile... in questo momento capisco le difficoltà di Zhang, credo che lo si debba anche ringraziare perché ha preso l'Inter in un momento difficile e ha messo tanti fondi. In questo momento se ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva, quindi potrebbe anche essere una buona cosa. Con ciò, credo che Zhang abbia comunque fino a oggi fatto il bene dell'Inter".

