Giudice sportivo: un turno di squalifica a Inzaghi, Morata e Kolasinac

Simone Inzaghi non sarà in panchina domenica sera a San Siro per Inter-Empoli. Il tecnico nerazzurro è stato ammonito dall'arbitro Pairetto al 74' di Inter-Bologna e, diffidato, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di Serie A. Un turno di stop anche per l'attaccante del Milan Alvaro Morata, ammonito a Como e già diffidato, che dunque farà da spettatore nel big match contro la Juve di sabato sera all'Allianz Stadium. Fermato anche il difensore dell'Atalanta Kolasinac, che salterà la sfida contro il Napoli di sabato sera.