Serie A, Giroud milanista di ferro: "cancella" lo stemma dell'Inter dai pantaloncini di Pavard

Il cuore di Olivier Giroud è sempre di tinto di rossonero. L'attaccante francese, in vacanza in Costa Azzurra insieme al connazionale Benjamin Pavard, è stato protagonista di un divertente siparietto col collega interista: mentre i due posavano per una foto al termine di un evento in collaborazione col club cestistico degli Antibes Shark l'ex bomber del Milan ha deciso di coprire con una mano lo stemma dell'Inter, cucito sui pantaloncini di Pavard. Il video e il post hanno subito fatto il giro del web, suscitando entusiasmo in tanti tifosi del Diavolo...