Generazione in crisi, mancata uniformità e "fallo di mani": è il giorno del confronto arbitri-club

08/04/2019

Presso la sede della Lega Calcio a Milano , il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e il responsabile del Can A Nicola Rizzoli si incontrano con i rappresentanti dei club di serie A per fornire a capitani, tecnici e dirigenti delle 20 squadre le statistiche arbitrali del campionato in corso. Chiaramente, visto anche quanto successo nel week-end, sarà proprio il tema della uniformità arbitrale e dell'utulizzo del Var a tenere banco.

LA RIUNIONE

ORE 12:55 - "ABISSO HA PRESO LA DECISIONE CORRETTA"

Come detto in precedenza, Nicola Rizzoli ha difeso apertamente l'operato di Abisso in Lazio-Sassuolo: "Il rigore per la Lazio era da concedere, il braccio non era congruo".



ORE 12:46 - PROBABILE PROVA TV PER MANDZUKIC

Nel corso della riunione, oltre alla difesa dell'operato degli arbitri contenuta nelle parole del designatore Rizzoli, è emerso che è scattata la prova tv per il calcio rifilato da Mandzukic a Romagnoli nel finale di Juve-Milan.



ORE 12:40 - RIZZOLI: ECCO I NUMERI DEL VAR

Parola a Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, che sta spiegando alle società di Serie A i numeri di questo campionato del VAR con 121 interventi: 89 correzioni e 32 conferme: "Possiamo sbagliare, è normale, la perfezione è impossibile. Ma - ribadisco - abbiamo le idee chiare".





Il designatore Nicola Rizzoli sta illustrando ai presenti la ragione di alcune decisioni prese alla Var nelle ultime giornate, assicurando che gli arbitri non sono in confusione e che le decisione prese sono corrette. Filtra, ad esempio, l'appoggio pieno ad Abisso, considerando giusta la sua decisione di concedere il rigore alla Lazio per il tocco di mano di Locatelli nel corso del match col Sassuolo.La riunione può iniziare. Presenti Rizzoli, Nicchi e gli arbitri (nelle scorse stagioni c'erano solo i designatori): Fabbri, Abisso, Rocchi, Doveri, Mazzoleni, Orsato, Massa, La Penna. Ci sono anche il presidente Figc Gravina, i dirigenti Marotta e Campedelli più Tommasi e i vertici Aic. Tra gli allenatori mancano Mazzarri e Allegri, presenti invece Spalletti, Gattuso, Gasperini, Semplici, Gattuso, Maran, Tudor, Giampaolo, Pioli. Per i giocatori partecipano, fra gli altri, De Rossi, Barzagli, Handanovic, Romagnoli, Lulic, Belotti, Lasagna.