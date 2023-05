Serie A, Fiorentina-Udinese 2-0: Castrovilli e Bonaventura fanno esultare Italiano

FIORENTINA-UDINESE 2-0

I viola ripartono dopo il ko in Conference League ed esultano contro Sottil. Al Franchi sono decisivi i centrocampisti, in una gara che resta aperta fino al 90'

Fiorentina-Udinese, le foto del match



























Al Franchi esulta la Fiorentina, che ottiene una vittoria preziosissima per risollevare l'ambiente, dopo il ko nell'andata delle semifinali di Conference League contro il Basilea. Italiano effettua un ampio turnover, ma la sua squadra sconfigge 2-0 l'Udinese con una rete per tempo: apre le danze Castrovilli al 7' e le chiude Bonaventura al 90', dopo una ripresa equilibrata. I viola restano così agganciati a Torino e Monza all'ottavo posto, con 49 punti.

LE STATISTICHE

La Fiorentina è imbattuta da sette incontri interni in Serie A (4V, 3N): solo una volta ha registrato una serie di imbattibilità così lunga in casa senza sconfitte nelle ultime sei stagioni, tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (sette, sempre con Vincenzo Italiano in panchina).

Per la prima volta in questo campionato la Fiorentina ha chiuso due partite di fila in casa senza subire alcun gol.

L’Udinese è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta nel 2023 nei cinque principali tornei europei (tre).

Era da marzo 2019 (quattro) che l’Udinese non perdeva quattro partite in trasferta di fila in Serie A ed era da febbraio 2019 (cinque in quel caso) che i friulani non rimanevano quattro gare fuori casa di fila senza andare in gol.

Nel 2023 l’Udinese ha perso sette partite su 10 in trasferta in Serie A, nessuna squadra nella competizione ha fatto peggio (sette ko esterni anche la Sampdoria).

Solo cinque tiri per l’Udinese oggi: i friulani non hanno mai fatto peggio in un match della Serie A 22/23.

L’Udinese è la squadra contro cui Gaetano Castrovilli ha preso parte a più gol in Serie A (cinque: tre reti e due assist).

Castrovilli ha segnato due gol nelle ultime quattro presenze di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 62 gare nella competizione.

Settimo gol subito dall’Udinese nei primi 10 minuti di gioco, un record negativo nella Serie A 22/23.

Cinque gol per Giacomo Bonaventura in questo campionato (solo Cabral – 7 – ha fatto meglio nella Fiorentina), suo miglior torneo dal punto di vista realizzativo dagli otto segnati nel 2017/18 con il Milan.

Era dal gennaio 2017 che Bonaventura non andava a segno contro l’Udinese in un match di Serie A (terzo gol ai friulani per lui, il primo in casa).