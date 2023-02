Fiorentina, i tifosi: "Boicottiamo trasferta con la Juve"

I tifosi della Curva Fiesole della Fiorentina non parteciperanno domenica prossima alla trasferta sul campo della Juventus. Ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale gli stessi gruppi organizzati del settore da sempre cuore del tifo viola: una protesta che non ha nulla a che fare con il clima di contestazione e delusione nei confronti della squadra, reduce dalla quarta sconfitta casalinga della stagione: "Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio - recita la nota - Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo mai disposti a iscriverci al sito ufficiale della Juventus come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti".