Figc: "Chi vìola il protocollo anti-Covid rischia l'esclusione"

PUGNO DURO

Le società che non rispetteranno i protocolli anti-Covid andranno incontro a gravi sanzioni, dall'ammenda fino all'esclusione dal campionato. "La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19 - si legge nel comunicato ufficiale della Federcalcio - nonché dell'accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione". La norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020. Il Consiglio ha integrato l'organico della Procura Federale con 31 nuovi collaboratori proprio per rafforzare il pool ispettivo con professionalità esperte in materie medico-sanitarie.

Nessuno sconto e pugno duro per i club pizzicati nel mancato rispetto delle disposizioni per garantire in sicurezza la chiusura dei tornei. Per rispettare le regole, la Federcalcio ha anche potenziato l’organico di professionisti che controlleranno le squadre, mettendo in campo una task force di 31 elementi.

