Serie A: ecco come funziona l'algoritmo

SERIE A

Al termine del Consiglio Federale odierno, la Figc ha ufficializzato l'introduzione dell'algoritmo, che prevede una formula elaborata che tiene in considerazione diversi fattori come la media punti e le partite in casa e fuori, al fine di congelare e stilare una classifica definitiva in caso di sospensione. Lo Scudetto non verrà assegnato tramite l'utilizzo dell'algoritmo, che a quel punto servirebbe soltanto a fotografare la graduatoria finale.

La formula elaborata tiene conto di alcuni precisi parametri:

- punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva;

- punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario;

- punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinari;

Nel caso in cui si dovessero registrare situazioni di parità di punteggio tra due o più squadre, l’ordine finale in classifica delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una classifica avulsa che terrà conto di questi fattori:

- punti conseguiti negli incontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;

- maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;

- minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;

- sorteggio

FIGC: "CHI BARA RISCHIA L'ESCLUSIONE"

Le società di calcio professionistico che non rispetteranno i protocolli anti-Covid andranno incontro a gravi sanzioni, dall'ammenda fino all'esclusione dal campionato. "La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19 - si legge nel comunicato ufficiale della Federcalcio - nonché dell'accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione". La norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020. Nel contempo, il Consiglio ha integrato l'organico della Procura Federale con 31 nuovi collaboratori proprio per rafforzare il pool ispettivo con professionalità esperte in materie medico-sanitarie.