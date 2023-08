Serie A, Monza-Empoli 2-0: Colpani trascina Palladino

monza-empoli 2-0

La doppietta del classe 1999 decide la sfida dell'U-Power Stadium: i brianzoli ottengono il primo successo in campionato

Prima vittoria nella Serie A 2023/2024 per il Monza, che all'U-Power Stadium batte 2-0 l'Empoli. A decidere la sfida è Andrea Colpani: il classe 1999 sblocca la sfida poco prima dell'intervallo con un gran sinistro da fuori area all'incrocio dei pali, poi raddoppia di testa al 53' su cross di Ciurria. Con questo successo, la formazione di Palladino sale a quota 3 punti, mentre resta a 0 Zanetti, al secondo ko consecutivo.

LA PARTITA

Da un 2-0 ad un altro 2-0: dopo il ko con l'Inter a San Siro nel debutto, i brianzoli si riprendono immediatamente e battono l'Empoli nella seconda giornata di Serie A. Un successo, quello dell'U-Power Stadium, che ha un nome e un cognome: Andrea Colpani. Sua, infatti, la doppietta che decide il match, con Zanetti che incassa la seconda sconfitta consecutiva. I primi segnali del successo dei brianzoli arrivano già al 19' con la traversa colpita da Gagliardini, che fa partire un destro precisissimo e violento che si stampa vicino all'incrocio dei pali. Prima dell'intervallo, però, ecco il vantaggio: Colpani si aggiusta il pallone sul sinistro e, dal limite dell'area, batte Perisan con un mancino che finisce sotto l'incrocio dei pali.

Dopo un primo tempo senza acuti, Zanetti cambia inserendo subito Fazzini al posto di Cancellieri. La mossa sembra smuovere gli ospiti, che colpiscono una traversa con Marin e pareggiano almeno il conto dei legni, ma poco dopo arriva la doccia fredda: al 53', Ciurria serve in area Colpani che raccoglie il cross dalla destra e di testa insacca per la doppietta personale e per il 2-0 del Monza, battendo un non irreprensibile Perisan. Il tecnico dei toscani prova a rimediare inserendo Cambiaghi e Pezzella al posto degli spenti Gyasi e Cacace, per poi sbilanciarsi a metà ripresa con Shpendi e Piccoli, che rilevano Caputo e Marin. Inutile il forcing: il Monza vince 2-0 e sale a 3 punti rimediando al ko con l'Inter. Ancora a 0 punti e 0 gol, invece, l'Empoli di Zanetti, in fondo alla classifica dopo 180 minuti.

LE PAGELLE

Gagliardini 6,5 - Bravo a centrocampo e sfiora anche l'eurogol con una clamorosa traversa dalla distanza.

Ciurria 7 - Mette lo zampino sul raddoppio: suo il cross dalla sinistra che si trasforma nel 2-0.

Colpani 8 - Al posto giusto al momento giusto sul secondo gol, ma la vera perla è il gol dell'1-0: splendido sinistro sotto l'incrocio. Da applausi.

Caputo 5,5 - Mai pericoloso, la sua partita dura 73 minuti senza particolari acuti.

Cancellieri 5 - Primo tempo poco positivo e, non a caso, Zanetti lo cambia all'intervallo per Fazzini.

IL TABELLINO

MONZA-EMPOLI 2-0

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 6; Izzo 6 (25' st D'Ambrosio 6), Marì 6,5, Caldirola 6; Ciurria 7, Pessina 6, Gagliardini 6,5, Birindelli 6 (37' st Pereira sv); Caprari 6 (37' st Vignato sv), Colpani 8 (43' st V. Carboni sv); Mota 6 (25' st Maric 6). A disp.: Sorrentino, Gori, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Machin, F. Carboni, Bondo, Petagna. All.: Palladino 7

Empoli (4-2-3-1): Perisan 5; Ebuehi 5,5, Ismajli 5, Luperto 5, Cacace 5,5 (9' st Pezzella 6); Marin 6,5 (28' st Piccoli 5,5), Haas 5,5; Cancellieri 5 (1' st Fazzini 6), Baldanzi 5,5, Gyasi 5,5 (9' st Cambiaghi 6); Caputo 5,5 (28' st Shpendi 6). A disp.: Stubljar, Walukiewicz, Guarino, Bereszynski, Grassi, Kovalenko, Ranocchia. All.: Zanetti 5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 45', 8' st Colpani

Ammoniti: Baldanzi (E), Izzo (M), Haas (E)

Note: recupero 2'+6'

LE STATISTICHE

L'Empoli è la terza squadra contro cui il Monza ha registrato più di un successo in Serie A, dopo Juventus (2) e Spezia (2).

L’Empoli ha perso entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2016/17.

Andrea Colpani è il secondo giocatore del Monza capace di realizzare una marcatura multipla in Serie A, dopo Gianluca Caprari contro la Cremonese lo scorso 14 gennaio (doppietta).

Il Monza ha trovato il primo successo di questa stagione di Serie A alla seconda giornata: lo scorso campionato aveva vinto la sua prima partita solo alla settima (contro la Juventus).

Nessun giocatore del Monza ha segnato più gol in Serie A di Andrea Colpani: sei centri, come Patrick Ciurria e Carlos Augusto.

Patrick Ciurria è stato coinvolto in nove gol in Serie A nel 2023 (sei reti e tre assist): nello stesso periodo, tra i giocatori italiani, hanno fatto meglio solo Domenico Berardi (18), Riccardo Orsolini (12) e Antonio Candreva (10) – a quota nove anche Immobile e Caputo.

Ben 14 dei 18 tiri dell’Empoli in questo incontro sono stati effettuati nel corso del secondo tempo.

Razvan Marin ha colpito sei legni in 108 presenze di Serie A, due dei quali nei due incontri di questo campionato.

Roberto Gagliardini ha colpito un legno in Serie A per la prima volta dal 27 novembre 2021, anche in quell’occasione contro l’Empoli.