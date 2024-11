Elezioni AIA: è sfida Trentalange-Zappi

Il 14 dicembre si terranno le elezioni per la presidenza dell'AIA, in un momento in cui gli arbitri sono più che mai nella bufera per via di prestazioni non all'altezza e valutazioni non uniformi. Si concluderà così il mandato di Carlo Pacifici, i nuovi candidati sono Alfredo Trentalange e Antonio Zappi. Trentalange, 67enne torinese, ex arbitro internazionale con 194 presenze in A, ritiene di non avere esaurito il suo mandato, iniziato nel febbraio del 2021 e interrotto nel dicembre 2022 con le dimissioni legate al caso D'Onofrio.