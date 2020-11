Dopo il rigore non dato all'Inter, l'arbitro Piccinini sarà fermato

SERIE A

Dopo Giacomelli e Nasca per Milan-Roma, si profila uno stop anche per Marco Piccinini e Fabio Maresca, rispettivamente arbitro e Var di Inter-Parma. Dopo le proteste di Marotta, anche l'Aia ha giudicato negativamente la prestazione dei due nel caso del contatto Balogh-Perisic in area e quindi saranno fermati.

Complice lo stop di metà mese per gli impegni delle nazionali, i due arbitri potrebbero tornare in campo solo a dicembre e forse in un match di Serie B. Vedi anche inter Inter-Parma: Balogh abbraccia Perisic in area, per Piccinini non è rigore

