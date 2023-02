Derby di Milano: Inter e Lautaro vogliono partire a razzo, Milan e Giroud per il tris

verso inter-milan

Nessuno come i nerazzurri nella prima mezz'ora di gioco, i rossoneri puntano al terzo successo nel derby in campionato: manca da quasi 20 anni



© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il 178° derby di Milano della Serie A vede grandi occasioni sia per Inter che per Milan. I nerazzurri, che "formalmente" ospiteranno i cugini a San Siro, possono dare il colpo di grazia ai rossoneri, reduci da un momento a dir poco disastroso, ma che sognano il terzo successo di fila in campionato nella stracittadina come non capita dal 2004. L'idea di Simone Inzaghi sarà quella di partire a razzo per approfittare della fragilità milanista (solo Cremonese e Samp hanno subito più gol della squadra di Stefano Pioli - a quota 11 - nella prima mezz'ora di gioco) nell'approccio alle partite: non una novità visto che è proprio l'Inter la formazione che ha segnato di più nei primi 30' dei match, 14 reti come la Lazio.

Per fare questo si affiderà a Lautaro Martinez che, quando vede rossonero, si esalta: sei gol segnati al Milan in carriera, solo contro il Cagliari (8) ha fatto meglio. Per il Toro sarebbe l'occasione di avvicinarsi ulteriormente al miglior marcatore straniero nella storia dell'Inter nei derby, che è Nyers a quota 11. Non che Pioli sia a secco di campioni, Olivier Giroud infatti ha segnato in entrambi i suoi primi due derby di campionato (tre reti totali) e nessun giocatore del Milan ha mai trovato il gol in tutte le sue prime tre sfide contro i nerazzurri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Viste le difficoltà rossonere, in tanti danno per favorita l'Inter (ma nei derby, si sa, non è detto sia meglio...) e anche altri numeri sembrano suggerire questo copione. In questo campionato i nerazzurri hanno subito solo cinque gol nelle partite casalinghe (come la Roma), nessuno ha fatto meglio, dall'altra parte il Milan ha stabilito il record negativo assoluto per gol presi in un singolo mese: a gennaio sono state 18 le reti subite. E c'è lo spettro della quarta sconfitta di fila - considerando tutte le competizioni - che non accade da 2017, quando c'era allenatore Vincenzo Montella.

È anche vero che i nerazzurri hanno perso gli ultimi due derby casalinghi in campionato e i rossoneri, per la prima volta dal 2010/11 (l'allenatore era Massimiliano Allegri), potrebbero vincere entrambe le stracittadine in una singola stagione di Serie A.