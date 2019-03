Derby, il pronostico di Materazzi: "Dico 1-2 per l’Inter, con Politano e Skriniar."

17/03/2019

"La vigilia del derby era più facile da calciatore che da tifoso. Entrare a San Siro era come avere di fronte una bella donna”. In vista del derby di questa sera tra Milan e Inter , Marco Materazzi ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dimostrandosi molto fiducioso nonostante il momento di difficoltà dei nerazzurri: "In campo si azzera tutto, la maglia nerazzurra è un'armatura. In queste situazioni un gruppo con le palle fa squadra". Il Milan non fa paura (“Hanno un cagnaccio in panchina e lo dico nel senso buono. A parte i derby io tifo per Gattuso ”), ma arrivare in Champions è fondamentale: "Arrivare terzi o quarti è uguale, ma bisogna arrivarci. La Champions passa da qui, non possiamo non entrare in quella benedetta coppa”. "Pronostico? "Dico 1-2 per l’Inter, con Politano e Skriniar."

Inevitabile, ovviamente, una domanda sul caso Icardi: "Non entro nel merito perché non conosco le dinamiche. Ma per il bene dell'Inter, per ciò che ha fatto Icardi nel club, al di là di tutto quello che c'è stato, dal libro in poi, mi piacerebbe che rientrasse, segnasse e portasse l'Inter dove merita. POi a fine stagione insieme o ognuno per la sua strada. Io penso che non sia mai troppo tardi" ha aggiunto.

L'Inter sarà senza Icardi, mentre il Milan avrà Piatek (“All’esordio contro il Napoli è riuscito ad andare 4 volte in profondità contro Koulibaly, vuol dire che c’è”), ma Materazzi si concentra soprattutto sui portieri: "Donnarumma? È tanto che non fa una cagata... Fa sempre bene, per cui oggi può permettersela, speriamo. Handanovic? Parla poco ma lo ascoltano, la fascia è un pezzo di stoffa, quella vera te la dà lo spogliatoio se sei un leader". Infine una battuta anche su Romagnoli: “È il miglior difensore centrale italiano, il mio preferito nel dopo-Barzagli”.