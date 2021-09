Costa (sottosegretario Salute): "Stadi aperti al 100% entro fine anno"

La capienza degli stadi (così come quella di palazzetti, teatri e cinema) potrebbe aumentare subito al 75-80% per poi arrivare al 100% entro fine anno. Andrea Costa, sottosegretario del Minsitero alla Salute, conferma le parole di qualche giorno fa: "Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti, bisogna procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze negli stadi" le parole a Radio Kiss Kiss.