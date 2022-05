Contatto Karsdorp-Gonzalez, Roma furibonda: l'AIA le dà ragione

IL CASO

Per i vertici arbitrali, l’episodio del Franchi non è da VAR

La posizione dell’AIA sul contatto Karsdorp-Nico Gonzalez da cui è scaturito il rigore dell’1-0 per la Fiorentina tra le proteste giallorosse è chiara: Banti ha sbagliato a suggerire a Guida la on field review, si tratta di un episodio da campo, non di un possibile chiaro errore che giustifichi l’intervento del Var. Una forzatura insomma, un errore che normalmente comporterebbe uno stop, più probabile, se non sicuro, per il maggiore responsabile (ovvero Banti che era a Lissone davanti al monitor) piuttosto che per Guida. Del resto, la prestazione di arbitro e Var è stata poco coerente dall'inizio alla fine (se viene ritenuto, incredibilmente, da review l'episodio Karsdorp/Gonzalez, non si capisce come mai non lo sia il duello corpo a corpo con Cristante che ferma Nico Gonzalez. Getty Images

Fermo restando che la Fiorentina abbia vinto con pieno merito, l’ammissione dell’errore non basta al club giallorosso, che ritiene di ritrovarsi ancora coinvolto nella lotta per l’Europa a causa di una serie di decisioni discutibili. Sottolineate anche da Francesco Totti: “Diciamo che gli episodi non sono stati a nostro favore, ma riguardando quello che è successo a Firenze, qualche perplessità ti viene”. Nel dopopartita del Franchi, il ds Tiago Pinto si è presentato in conferenza stampa per far sentire la voce del club giallorosso: “Mi ritengo una persona intelligente, eppure dopo 36 giornate non ho ancora capito il protocollo, le regole e i criteri di applicazione vigenti in serie A”.

Il club si chiede in base a quale criterio di valutazione il Var non intervenga nel caso evidentissimo di Roma-Salernitana, con Obi che frana su Mkhitaryan (arbitro Volpi, Var Mazzoleni), per poi entrare in scena in occasione del tocco di Karsdorp su Nico Gonzalez. E, limitandoci alle gare più recenti, recrimina ancora per la direzione di Di Bello in Napoli-Roma 1-1, tra lo scontro sospetto Meret-Zaniolo e un mancato rosso a Zanoli che interviene prima su Abraham e poi su Sergio Oliveira rimediando nel complesso solo un giallo.

Per la cronaca, Volpi dopo Roma-Salernitana del 10 aprile non ha più diretto una partita come arbitro centrale, mentre in seguito a Napoli-Roma Di Bello è sceso per due turni in B (uno come Var, uno come arbitro) ed è tornato a fischiare in A solo questo fine settimana per Salernitana-Cagliari. Gli stop inflitti dimostrano che gli errori sono stati riconosciuti dall'AIA, ma la Roma ritiene che ciò non sia motivo di consolazione, piuttosto sarebbe la conferma di essere stata penalizzata, e costretta a lottare ancora per l’Europa a 180’ dalla fine del campionato.