Cassano a Tiki Taka: "Allegri non mi è piaciuto, Empoli e Bologna fanno bene a lamentarsi"

15/04/2019

"Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Allegri, che ha messo in campo tutti quei ragazzi. E' dura per le squadre che stanno lottando per la retrocessione accettare una situazione del genere". A Tiki Taka Antonio Cassano commenta così la scelta del tecnico della Juve di risparmiare i titolari per la gara contro la Spal, in vista della sfida di martedì sera in Champions contro l'Ajax. "La Juve deve mettere in campo la squadra per vincere le partite e non per far divertire i ragazzini o fargli fare delle 'figuracce' - ha aggiunto - E' normale poi che Empoli, Bologna si lamentino. Già la Juve non è tanto amata, se poi se le va a cercare...".