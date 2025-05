Caos panchine in Serie A: Conte deve decidere, Gasperini verso Roma. Tutti vogliono Allegri

La priorità della dirigenza della Juventus è riportare alla guida della squadra Antonio Conte e tutti gli indizi sembrano convergere in quella direzione. Il rilancio di De Laurentiis e del Napoli stanno provando a cambiare lo scenario e l'epilogo, che sembrava il più scontato, ora non lo è più. Restano pochissime, ma in aumento, le possibilità di riconferma di Tudor dopo il Mondiale per Club, nemmeno in caso di una spedizione di altissimo livello negli Stati Uniti. Le parole prima del match di Venezia e lo sfogo subito successivo sono due indizi chiari, tanto che il tecnico croato vorrebbe anche guardarsi intorno. Difficile pensare a una figura come Palladino, ipotizzato in passato ma un po' uscito dai radar. Anche Gasperini era una ipotesi, ma sembra destinato alla Roma.