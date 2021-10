Calcio, Gravina: "Var Room unica un sogno che si realizza, entriamo in una nuova era"

LA NOVITà

Il presidente federale all'inaugurazione della nuova sala centralizzata di Lissone: "Noi proiettati verso il futuro. Razzismo? Atteggiamenti scellerati che condanniamo nettamente"

Gabriele Gravina si dice entusiasta della nuova Var Room centralizzata: "Questo progetto è un sogno che diventa realtà e che diversi mesi fa sembrava irrealizzabile - ha detto il presidente della Figc alla presentazione del centro unico di Lissone, che ha fatto il suo debutto in questa stagione di Serie A - La struttura rappresenta una nuova eccellenza del calcio e dello sport italiano e ci fa capire che siamo entrati in una nuova era". Getty Images

Gravina ha rimarcato come il calcio italiano sia stato pioniere di questo tipo di soluzioni: ""È una struttura che rappresenta un'eccellenza del calcio, ma direi dello sport italiano. Un esempio per tutti coloro che ci guardano con attenzione. Abbiamo dimostrato unità ed è bellissimo ritrovare questa armonia che ci proietta in un nuovo percorso di innovazione con la Lega A e l'Aia. La Figc è stata la prima al mondo a voler lanciare la tecnologia nel calcio, dalla Goal Line Technology al Var, e stiamo lavorando ad altri progetti. Siamo proiettati verso il futuro e vogliamo anche incidere sulla parte culturale di questo mondo. In questo modo gli arbitri possono far vedere il loro lavoro, senza paure e abbandonando i pregiudizi a volte pretestuosi. Questo è il modo migliore per avvicinarci ad una riforma del nostro mondo, alla cui base deve esserci una cultura dello sport. Aver abbandonato Coverciano (dove era inizialmente previsto il centro di controllo, ndr) per venire qui a Lissone mi rende felice. Non siamo pentiti, ma entusiasti e soprattutto contenti di esserci potuti agganciare ad una idea straordinaria come questo centro di produzione, che sarà un altro passo verso il futuro".

Inevitabile, per il presidente federale, soffermarsi anche sugli episodi di Firenze: "Gli insulti razzisti? Purtroppo è da diverse domeniche che abbiamo episodi di questo tipo. La Figc ha una netta posizione di condanna su questi atteggiamenti scellerati. Ora aspettiamo il Giudice Sportivo, ma so che la Procura federale ha già avviato una indagine e richiesto gli atti.

DAL PINO: "CON QUESTA STRUTTURA LA SERIE DAVANTI AD ALTRE LEGHE EUROPEE"

Anche il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto alla presentazione della nuova Var Room: "Questa struttura è un centro di produzione televisivo a tutti gli effetti - ha spiegato -. Si realizza così un primo sogno condiviso con l'ad Luigi De Siervo. È la base di una media company che, se dovessimo un domani deliberarla a livello di assemblea, saremo già pronti per essere operativi nella distribuzione dei nostri contenuti sul mercato. È una visione di lungo periodo che ci mette davanti alle altre leghe in Europa. Nessuno ha una Var Room come la nostra, così come nessuno ha un centro di produzione integrato come questo. È un primo tassello che spero si trasformi in qualcosa di operativo per le nostre squadre, che hanno bisogno di una visione strategica forte".