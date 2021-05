Buffon ai tifosi: "Non mi avete mai abbandonato, grazie per questi 20 anni"

ADDIO SOCIAL

Il portiere bianconero ha voluto salutare con un post commovente gli appassionati juventini che lo hanno sostenuto per tanto tempo

Il giorno dopo la conquista della Coppa Italia e del glorioso addio alla maglia bianconera, Gigi Buffon ha voluto regalare ancora un pensiero a chi gli è stato vicino in tutti questi anni di Juventus: "Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera, in 20 anni non mi avete mai abbandonato e mi avete sempre sostenuto e incitato". Il portiere bianconero, attraverso i social, ha voluto ringraziare i tifosi.

"Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati, assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde e un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni", ha aggiunto Buffon.